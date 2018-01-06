İran'da 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İran devlet televizyonundan konuya ilişkin yapılan açıklamada can kaybı ya da maddi hasara ilişkin henüz bilgilendirilme henüz yapılmadı.

Öte yandan Kasım ayında 7.3 büyüklüğünde meydana gelen depremde 600'dan fazla kişi hayatını kaybetmişti.