İran'da 5.1 büyüklüğünde deprem
İran'da 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
- İHA
İran'da 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İran devlet televizyonundan konuya ilişkin yapılan açıklamada can kaybı ya da maddi hasara ilişkin henüz bilgilendirilme henüz yapılmadı.
Öte yandan Kasım ayında 7.3 büyüklüğünde meydana gelen depremde 600'dan fazla kişi hayatını kaybetmişti.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.