İran'da 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Hucidek kenti olan deprem yerel saatle 21.31'de meydana geldi. Depremin yerin 9 kilometre derinliğinde oluştuğu belirtildi. Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına dair henüz açıklama yapılmadı.