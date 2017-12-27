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İran'da 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

İran'ın güneydoğusunda yer alan Kerman eyaletine bağlı Hucidek kentinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Hucidek kenti olan deprem yerel saatle 21.31'de meydana geldi. Depremin yerin 9 kilometre derinliğinde oluştuğu belirtildi. Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına dair henüz açıklama yapılmadı.

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