İran'da 5.3 büyüklüğünde deprem

Depremin merkez üssüne dair net bir bilgi paylaşılmazken, şu ana kadar ölü ve yaralıların olup olmadığı bilgisi de yer almadı.

İran'da Kasım ayında meydana gelen 7.3 büyüklüğündeki depremde 530 kişi hayatını kaybederken, 8 binden fazla kişi de yaralanmıştı.