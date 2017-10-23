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İran'da 5,5 büyüklüğünde deprem

İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Ziyaretali kırsalında 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Tahran Üniversitesi Jeofizik Enstitüsü Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamada, yerel saatle 03.54'te kaydedilen depremin, yerin 20 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.

Depremin yol açtığı hasarla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

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