İran'da 5,5 büyüklüğünde deprem

Tahran Üniversitesi Jeofizik Enstitüsü Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamada, yerel saatle 03.54'te kaydedilen depremin, yerin 20 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.



Depremin yol açtığı hasarla ilgili henüz açıklama yapılmadı.