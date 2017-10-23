İran'da 5,5 büyüklüğünde deprem

<p> Tahran Üniversitesi Jeofizik Enstitüsü Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamada, yerel saatle 03.54'te kaydedilen depremin, yerin 20 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi. Depremin yol açtığı hasarla ilgili henüz açıklama yapılmadı.</p>
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