İran'da 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
İran'ın batısındaki Kirmanşah kenti yakınlarında 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Irak'tan da hissedildi.
- star.com.tr
İran'ın batısında 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Enstitüsü'nün aktardığına göre merkez üssü ülkenin Irak sınırındaki Kirmanşah eyaleti olan deprem, yerin 10 kilometre derininde gerçekleşti.
Meydana gelen yer sarsıntısı sonucunda henüz ölü ve yaralı olup olmadığı konusunda net bir bilgiye ulaşılamazken, yerel basın, şiddetli depremin Irak'ın başkenti Bağdat'tan da hissedildiğini aktardı.
12 Kasım 2017'de Irak'ın İran sınırında 7,3'lük bir deprem meydana gelmiş ve bu deprem sonucunda büyük çoğunluğu İran'dan olmak üzere 600'den fazla insan hayatını kaybetmişti.
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