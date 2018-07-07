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İran'da 8 "DEAŞ üyesi" idam edildi

İran'da geçen yıl meclis ve Devrim Lideri Humeyni'nin kabrine düzenlenen saldırılarla ilgili 'terör örgütü DEAŞ üyesi' 8 kişi idam edildi.

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Tahran Başsavcılığı Bilgilendirme Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre, geçen yıl meclis ve Devrim Lideri Humeyni'nin kabrine düzenlenen saldırılara yardım ve yataklık ettikleri gerekçesiyle tutuklanan 8 "DEAŞ üyesi" idam edildi. Mahkeme, Mayıs ayında bu kişileri idam cezasına çarptırmıştı. İran'ın başkenti Tahran'da 7 Haziran 2017'de mecliste ve Humeyni'nin kabrinde eş zamanlı bombalı ve silahlı saldırılar düzenlenmiş, olaylarda 17 kişi hayatını kaybetmişti.

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