İran'da askeri helikopter düştü: 1 ölü, 1 yaralı
İran'da askeri helikopterin düşmesi sonucu 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı belirtildi.
Tesnim haber ajansına konuşan Albay Kerim Hüseyinnejad, İran ordusuna ait helikopterin ülkenin kuzeybatısındaki Urumiye kenti yakınlarında düştüğünü söyledi.
Kazada 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin yaralandığını aktaran Hüseyinnejad, helikopterin deneme amaçlı havalandıktan sonra teknik arıza sebebiyle düştüğünü kaydetti.
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