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İran'da bir araya gelen onlarca kişi 'kötü çalışma şartları ve işsizliği' protesto etti

İran'ın güneyindeki Buşehr eyaletine bağlı Asaluye ilçesinde onlarca kişinin 'kötü çalışma şartları ve işsizliği' protesto ettiği belirtildi.

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İran'ın güneyindeki Buşehr eyaletine bağlı Asaluye ilçesinde onlarca kişinin "kötü çalışma şartları ve işsizliği" protesto ettiği belirtildi.

İranlı İşçiler Haber Ajansına göre, eylemciler Asaluye ilçesindeki Güney Pars Petrol Şirketi ofisi önünde bir araya gelerek, kötü çalışma koşulları ve işsizliği protesto etti.

Haberde, detaya yer verilmeksizin, eylemcilerin temsilcileriyle şirket genel müdür yardımcısının bir araya geldiği kaydedildi.

İran'da kurulan ilk nükleer santralin yer aldığı Buşehr kentinin 270 kilometre güneydoğusunda, Basra Körfesi'ne kıyısı olan Asaluye ilçesinde, Pars Özel Ekonomik Enerji Bölgesi bulunuyor.

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