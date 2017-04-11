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İran´da bir Devrim Muhafızı komutanı öldürüldü

İran´da Pakistan-Afganistan sınırına yakın bir bölgede üst düzey bir Devrim Muhafızı komutanı uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

  • DHA
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İran´ın resmi haber ajansı İRNA, Devrim Muhafızı Ordusu´na mensup Kurin Tabur Komutanı Ruhullah Ali´nin Zahidan- Kurin caddesinde kurulan pusuda öldürüldüğünü duyurdu.
 
İki kişi olduğu söylenen saldırganların, korumalar tarafından vurularak etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Pakistan- Afganistan sınırına yakın çatışma bölgesinde, ağırlıklı olarak Sünni mezhebine bağlı Beluç´lar yaşamaktadır. Bölgede zaman zaman güvenlik güçleri ile radikal Cundullah örgütü arasında çatışmalar yaşanıyor.

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