İran´da bir Devrim Muhafızı komutanı öldürüldü
İran´da Pakistan-Afganistan sınırına yakın bir bölgede üst düzey bir Devrim Muhafızı komutanı uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
- DHA
İran´ın resmi haber ajansı İRNA, Devrim Muhafızı Ordusu´na mensup Kurin Tabur Komutanı Ruhullah Ali´nin Zahidan- Kurin caddesinde kurulan pusuda öldürüldüğünü duyurdu.
İki kişi olduğu söylenen saldırganların, korumalar tarafından vurularak etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Pakistan- Afganistan sınırına yakın çatışma bölgesinde, ağırlıklı olarak Sünni mezhebine bağlı Beluç´lar yaşamaktadır. Bölgede zaman zaman güvenlik güçleri ile radikal Cundullah örgütü arasında çatışmalar yaşanıyor.
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