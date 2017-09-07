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İran'da bir şahıs arabayla 7 kişiyi ezerek öldürdü, 2 kişi yaralandı

Russia Today'in sitesinde yer alan habere göre İran'da bir şahıs arabayla 7 kişiyi ezerek öldürdü.

  • star.com.tr/ Yaser Emre
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Russia Today'in Arapça yayın yapan sitesinde yer alan habere göre İran'ın Belucistan eyaletinde yer alan İranşehr kentinde bir şahıs araçla 7 kişiyi ezerek öldürdü. 2 kişi de yaralandı.
 
AYRINTILAR GELİYOR.

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