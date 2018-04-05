İran'da bir yılda 390 kişi idam edildi

ABD merkezli İran İnsan Hakları Dokümantasyon Merkezi'nin internet sitesinde yayınlanan rapora göre, İran'da son bir yılda idama mahkûm edilen 390 kişinin cezası infaz edildi.

İran'daki idamlarla ilgili bilgileri resmi kaynaklardan doğrulamanın zor olduğuna değinilen raporda, merkezin söz konusu çalışmayı resmi ve gayri resmi kaynaklardan alınan bilgilerle hazırladığı belirtildi.

İdam edilen 390 kişiden 6'sının isnat edilen suçu 18 yaşından küçükken işlediğine dikkat çekilen rapora göre, idam edilen kişilerin çoğu uyuşturucu kaçakçılığı ve cinayet suçlarından hüküm giydi.

İdam kararlarına yönelik eleştiriler

Tahran yönetiminin idam kararları, insan hakları örgütleri başta olmak üzere ülkedeki bazı siyasetçiler tarafından da eleştiriliyor. Özellikle ülkede gençlerin ve 18 yaş altı çocukların da idam cezasına tabi tutulması ve uyuşturucuyla ilgili suçlara ölüm cezası verilmesi tepki çekiyor.

İran yönetimi, tepkiler üzerine geçen yıl nisan ayında yürürlüğe konulan bir kanunla uyuşturucu ile bağlantılı suçların cezalarının hafifletildiğini duyurmuştu. İran Yargı Erki Başkanı Ayetullah Sadık Laricani, yargıçlara uyuşturucu suçlarından idam edilmeyi bekleyen mahkûmların dosyalarını yeniden gözden geçirme talimatı vermişti.

İran'da terör, cinayet, tecavüz, silahlı soygun ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi suçlar idamla cezalandırılıyor.