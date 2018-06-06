İran'da çatışma: 2 sınır muhafızı öldü

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, ülkenin batısındaki Serdeşt'te dün gece 23.00 sularında İran sınır muhafızları ile terörist gruplar arasında çıkan çatışmada Yusuf Pirane ve Mahbub Kurbani adlı iki İran askeri öldü.

Çatışmada çok sayıda militanın da öldürüldüğü ifade edildi.

Haberde, söz konusu terörist grubun adı belirtilmezken çatışmanın yaşandığı bölge daha önce İran askerleriyle terör örgütü PKK'nın İran kanadı PEJAK militanları arasındaki çatışmalara sahne olmuştu.