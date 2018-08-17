Son Dakika Haberleri 17

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İran'da çatışma: 4 asker yaralı

İran'ın Kürdistan eyaletine bağlı Ebu Hasan köyü yakınlarında güvenlik güçleriyle silahlı bir grup arasında çıkan çatışmada 4 İran askeri yaralandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İran resmi ajansı IRNA'ya açıklamalarda bulunan Kürdistan Eyaleti Vali Yardımcısı Hüseyin Hoşikbal, dün akşam İran-Irak sınırında yer alan Ebu Hasan köyü yakınlarında güvenlik güçleriyle kimliği henüz belirlenemeyen silahlı bir grup arasında çatışma çıktığını söyledi.      
 
Hoşikbal, çatışmada yaralanan 4 İran askerinin hastaneye kaldırıldığını aktardı.      
 
Silahlı gruba mensup şahısların kaçtığını belirten Hoşikbal, bölgenin güvenlik güçlerince kontrol altına alındığını kaydetti.      
 
Vali Yardımcısı, "Olayın ayrıntılarının ortaya çıkarılması için çalışmalar sürüyor. Henüz saldırıyı üstlenen olmadı." dedi.      

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
TSK ve MİT´ten sınır ötesine önemli operasyon

TSK ve MİT´ten sınır ötesine önemli operasyon

Süper Lig'in devleri Euro ile devam diyor!

Süper Lig'in devleri Euro ile devam diyor!

FIFA Dünya Sıralaması belli oldu!

FIFA Dünya Sıralaması belli oldu!

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA