İran'da çatışma: 4 asker yaralı
İran'ın Kürdistan eyaletine bağlı Ebu Hasan köyü yakınlarında güvenlik güçleriyle silahlı bir grup arasında çıkan çatışmada 4 İran askeri yaralandı.
- AA
İran resmi ajansı IRNA'ya açıklamalarda bulunan Kürdistan Eyaleti Vali Yardımcısı Hüseyin Hoşikbal, dün akşam İran-Irak sınırında yer alan Ebu Hasan köyü yakınlarında güvenlik güçleriyle kimliği henüz belirlenemeyen silahlı bir grup arasında çatışma çıktığını söyledi.
Hoşikbal, çatışmada yaralanan 4 İran askerinin hastaneye kaldırıldığını aktardı.
Silahlı gruba mensup şahısların kaçtığını belirten Hoşikbal, bölgenin güvenlik güçlerince kontrol altına alındığını kaydetti.
Vali Yardımcısı, "Olayın ayrıntılarının ortaya çıkarılması için çalışmalar sürüyor. Henüz saldırıyı üstlenen olmadı." dedi.
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