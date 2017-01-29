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İran'da çığ faciası: 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kayıp var

İran'ın Batı Azerbaycan eyaletinde çığ düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

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İranlı Öğrenciler ajansı İSNA'ya konuşan Batı Azerbaycan Eyaleti Acil Kurtarma Sorumlusu Bakır Behrami, Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Serdeşt ilçesinin Biyuran köyünde çığ düşmesi sonucu 4 kişinin öldüğünü ve 2 kişinin kayıp olduğunu söyledi.

Behrami, çığ altında kalan 15 kişiden 9'unun da yaralandığını belirtti.

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