İran'da çığ faciası: 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kayıp var
İran'ın Batı Azerbaycan eyaletinde çığ düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.
- AA
İranlı Öğrenciler ajansı İSNA'ya konuşan Batı Azerbaycan Eyaleti Acil Kurtarma Sorumlusu Bakır Behrami, Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Serdeşt ilçesinin Biyuran köyünde çığ düşmesi sonucu 4 kişinin öldüğünü ve 2 kişinin kayıp olduğunu söyledi.
Behrami, çığ altında kalan 15 kişiden 9'unun da yaralandığını belirtti.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.