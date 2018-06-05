İran'da eski top mermisi patladı: 1 ölü, 5 yaralı

İran'ın yarı resmi ajansı Mehr'in haberine göre, dün gece Kirmanşah eyaletine bağlı Irak sınırındaki Şeyh Seleh köyü yakınlarında eski bir top mermisi infilak etti.

Patlama sonucunda 1 kişi öldü, aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Söz konusu ailenin, geçen yıl kasım ayında bölgede meydana gelen ve yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği 7,3 şiddetindeki depremde yıkılan evlerini yeniden inşa ederken toprağın altında top mermisi bulduğu, daha sonra mermiyi bahçelerine taşıdıkları ifade edildi.