İran'da gayrimeşru referandum karşıtı hutbe: Oyuna gelmeyin

İran resmi haber ajansı IRNA'nın haberine göre, Tahran Üniversitesi yerleşkesinde verdiği cuma hutbesinde İmam Hatip Muhammed İmami Kaşani, "Bu projeyi onaylayanlar, yarın çocuklarınıza, işlediğiniz cinayet ve Irak halkına karşı ihanet projesinin hasabını nasıl vereceksiniz?" ifadesini kullandı.

IKBY'deki gayrimeşru referandumu onaylayanların, projenin asıl yöneticilerine uyduklarını belirten Kaşani, "IKBY'deki referandum projesini ortaya atanlar, ABD ve siyonist rejime bağlı hareket ediyorlar." dedi.

Kaşani, "Kürt kardeşlerim, kendinize gelin ve bir avuç haydut ve çetenin oyununa gelmeyin." şeklinde konuştu.

Meşhed kentinde ise İmam Hatip Ahmed Alemulhuda, bu haftaki hutbesinde IKBY'deki referanduma değinerek, Irak'ın parçalanmasının asıl amacının "ikinci bir İsrail'in kurulması" olduğunu söyledi.

Kum kenti Cuma Namazı İmamı Muhammed Saidi de IKBY'deki gayrimeşru referandumu, "Ortadoğu bölgesini istikrarsızlaştırmak için dış güçlerin alçak bir komplosu" olarak nitelendirdi.