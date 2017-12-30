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İran’da göstericiler Arak Valiliğini ele geçirdi

İran'da ekonomik kriz gösterilerinin hükümet karşıtı gösterilere dönüşmesinin ardından Arak Valiliği göstericiler tarafından ele geçirildi.

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İran'da ekonomik kriz için devam eden protesto gösterileri hükümet karşıtı gösterilere dönüştü. Göstericiler Arak Valiliğini ele geçirdi. Ayrıca göstericiler Hüramabad şehrinde belediye binasını yaktı.

Ülke genelinde internet bağlantısının rejim güçlerince kesildiği belirtiliyor.

 

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