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İran'da helikopter düştü: 2 ölü 2 kayıp

İran'da bir helikopterin Körfez'deki Lavan Adası yakınında düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise kayboldu.

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İran resmi haber ajansının haberine göre, İran petrol şirketine ait bir helikopter Lavan Adası yakınında düştü.

Kazada, helikopterde bulunan 2 kişi yaşamını yitirdi. Kayıp 2 kişinin bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Haberde, helikopterin bir hastayı taşıdığı sırada düştüğü, içindeki 4 kişiden hasta vatandaş ile sağlık görevlisinin öldüğü, pilot ve yardımcısının ise kaybolduğu belirtildi.

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