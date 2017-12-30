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İran'da hükümet karşıtı gösteriler 3 gündür sürüyor

İran'ın Meşhed, Kirmanşah, Kum, Reşt, Nişabur ve Tebriz kentlerinde hayat pahalılığını protesto eden göstericiler üçüncü günde eylemlerini sürdürdü.

  • İHA
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İran'ın Meşhed, Kirmanşah, Kum, Reşt, Şiraz, Nişabur ve Tebriz kentlerinde binlerce gösterici hayat pahalılığını protesto etmek için gösterilerin 3. gününde de bir araya geldi. Göstericiler, "Suriye'yi bırak, halkına çare bul", "Korkmayın, hepimiz birlikteyiz"  ve "Mollalar ülkeyi bıraksın" sloganları attı. Ayrıca devam eden protesto gösterilerinde 52'den fazla kişi gözaltına altına alındı.

  

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