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İran'da ilk kez bir kadın Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'ne atandı

İran'da ilk kez bir eyaletin Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'ne kadın atandı.

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İran'da ilk kez bir eyaletin Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'ne kadın atandı. 
 
İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Gençlik ve Spor Bakanı Mesud Sultanifer, Meryem Bahşi adlı kadın bürokratı Gilan eyaleti Gençlik ve Spor Genel Müdürü olarak atadı.
 
Daha önce yaklaşık 15 yıl boyunca Gilan eyaleti Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nde çeşitli görevler üstlenen Bahşi, ülkede Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'ne atanan ilk kadın oldu.

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