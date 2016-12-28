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İran'da kabristandaki yaşam tepki çekti

Tahran'da aralarında kadın ve çocukların da olduğu onlarca kişinin soğuktan korunmak için mezarlıkta yaşamaları ülkede tartışmalara neden oldu.

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İran'ın başkenti Tahran'da aralarında kadın ve çocukların da olduğu onlarca kişinin soğuktan korunmak için bir mezarlığa sığındıklarının ortaya çıkması ülkede tartışmalara neden oldu.

İran'ın Şehrvend gazetesi tarafından gündeme getirilen, aralarında kadın ve çocukların da olduğu onlarca kişinin Tahran'daki Nasirabad mezarlığında yaşadıklarının anlatıldığı haber ülkede tartışma konusu oldu.

Haberin ardından ülkedeki yoksulluğun boyutuna ilişkin tepki gösterilirken, savcılık tarafından evsizlerin kamplara alınması talimatı verildi.

Oscar ödüllü İranlı yönetmen Asgar Ferhadi, konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye bir mektup yazarak, ülkedeki yoksulluğun boyutuyla ilgili eleştiriler yöneltti.

Ferhadi, "sarsıcı" olarak nitelendirdiği haberi okuduktan sonra utanç duyduğunu belirterek, "Ülkede 30 küsür yıl sorumluluk sahibi olmuş ve benim gibi olan kişilerin de aynı utancı duyması maksadıyla bu mektubu yazdım." dedi.

Ferhadi mektubunda, Ruhani ve İranlı yetkililere, "Yoksulluğun sillesiyle yüzleri kızarmış onurlu insanların durumunu görmek için farkettirmeden halkın içerisine karışmaları" önerisinde bulundu.

Ruhani'den Ferhadi'nin mektubuna cevap

İran Öğrenci Haber Ajansı (ISNA), Cumhurbaşkanı Ruhani'nin, bir konuşmasında ünlü yönetmenin mektubuna cevap verdiğini duyurdu. Ruhani konuşmasında, Ferhadi'nin "acı verici" mektubunu okuduğunu belirterek, konuyla ilgili üzüntülerini dile getirdi.

Ruhani, "Bazı insanların yoksulluk nedeniyle karton kulübelerde ve köprü altlarında yaşadığını duymuştuk ancak kabirlerde yaşayanları pek duymamıştık. Bu meseleyi inceleyince utanç duydum ve boğazım düğümlendi." dedi.

Dövülerek çıkarıldılar iddiası

Öte yandan reformcu kanada yakın Kanun Gazetesi, haberin yayımlanmasından sonra evsizlerin mezarlıktan dövülerek çıkarıldığını iddia etti. İddiaya yönelik tepkiler üzerine açıklama yapan Tahran Valisi Hüseyin Haşimi, iddiaların doğru olmadığını savunarak, kabirlerde yaşayan kişilerin uyuşturucu bağımlıları olduklarını söyledi.

Haşimi, "Kabristan özel güvenlik tarafından kontrol ediliyor. Söz konusu kişiler oradan alınarak, Şehriyar Kampı'na intikal ettirildi ancak uyuşturucu bağımlılarının bir çoğu kamplarda kalmayı istemiyor." ifadesini kullandı.

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