Son Dakika Haberleri E-gazete 1Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İran'da öğrencileri taşıyan otobüs devrildi: En az 9 kişi hayatını kaybetti

İran'ın güney eyaletlerinden Hürmüzgan'da lise öğrencilerini taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu en az 9 kişinin öldüğü bildirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İran resmi haber ajansı İRNA'nın sağlık yetkililerine dayandırdığı habere göre, sabah erken saatlerde meydana gelen trafik kazasında en az 9 kız öğrenci hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı. Yaralılardan 13'ünün durumunun kritik olduğu belirtildi.

Hürmüzgan Eyaleti Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden yapılan açıklamaya göre, Şiraz'daki "Yetenekli Öğrenciler Konferansı"na katılmak üzere Bandar Abbas kentinden yola çıkan otobüste, çoğunluğu lise öğrencisi 45 yolcu bulunuyordu.

Polis yetkilileri, ilk belirlemelere göre kazanın, şoförün uykusuz olmasından kaynaklandığını, soruşturmanın devam ettiğini aktardı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhabirin Karadenizli olduğunu anlayınca...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhabirin Karadenizli olduğunu anlayınca...

Kabuğu soyulmuş bir limon yerseniz...

Kabuğu soyulmuş bir limon yerseniz...

İşte dünyanın en güçlü orduları

İşte dünyanın en güçlü orduları

Dünyanın en güvenilir otomobilleri

Dünyanın en güvenilir otomobilleri

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA