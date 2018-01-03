İran'da on binlerce rejim destekçisi sokağa indi!
İran devlet televizyonu, bu sabah on binlerce rejim destekçisi kişinin İran genelindeki birçok kentte gösteriye başladığını duyurdu.
İran’da geçen hafta perşembe gününden beri devam eden eylemlerin nereye evrileceği dünyanın gündeminde. En az 27 kişinin öldüğü söylenen protestolar ülkede büyük bir iç karışıklığa neden oluyor.
İran devlet televizyonu ise bu sabah on binlerce rejim destekçisinin hükümeti destekleyen gösterilerde bulunmak için çok sayıda kentte sokağa çıktığını duyurdu.
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