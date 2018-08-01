İran'da Ruhani'nin bakanına gensoru

İran Meclisi Başkanlık Divanı Üyesi Ali Asgar Yusufnejad, mecliste yaptığı konuşmada, Çalışma Bakanı Rebii hakkında hazırlanan ve 40 milletvekilinin imzasıyla başkanlık divanına sunulan gensoru önergesinin kabul edildiğini belirtti.

Yusufnejad, "Çalışma Bakanı, meclis iç tüzüğünün 225'inci maddesi uyarınca, en fazla 10 gün içinde parlamentonun halka açık oturumuna katılarak suçlamalara cevap vermelidir." dedi.

Çalışma Bakanı Ali Rebii hakkında 3 Temmuz'da başkanlık divanına gensoru önergesi sunulmuştu. 70 milletvekilinin imzasıyla verilen önergede direniş ekonomisine uygun hareket etmeme, bakanlığın halka verdiği sözleri, görev ve sorumlulukları yerine getirememe, bakanlık kadrolarında gençlere yer vermeme" gibi nedenler sıralanmıştı. Meclis İçişleri ve Konseyler Komisyonu Başkanı Hüseyin Maksudi, meclisin Rebii'nin azledilmesi konusunda kararlı olduğunu belirtmişti.

İran'da 200 milletvekili dün Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye açık mektup yazarak, ekonomideki kötü gidişattan sorumlu bakanların değiştirilmesini talep etmişti. Milletvekillerinin değiştirilmesini istediği bakanlar arasında Rebii de bulunuyor.

Tahran milletvekili Ebulfazl Suruş, söz konusu isimlerin görevden alınmaması halinde meclis tarafından azledileceklerini duyurmuştu.