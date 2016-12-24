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İran'da sinema sanatçısına kırbaç cezası

İran'da cinsel istismarla suçlanan sinema sanatçısına 90 kırbaç ve bir yıl sanat faaliyetlerinden men cezası verildi.

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İran'da ünlü bir sinema sanatçısının, cinsel istismar suçlamasıyla 90 kırbaç cezasına çarptırıldığı bildirildi.

Fars Haber Ajansında yer alan habere göre, ismi açıklanmayan sinema ve televizyon sanatçısı, cinsel istismar suçlamasıyla 90 kırbaç cezasına çarptırıldı.

Haberde, kırbaç hükmünün, söz konusu istismara maruz kaldığı iddia edilen kadının şikayeti üzerine açılan dava sonucu verildiği belirtildi.

Sinema sanatçısının ayrıca 1 yıl süreyle sanat faaliyetlerinden men edildiği ifade edildi.

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