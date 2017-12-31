İran'da sosyal medya kısıtlandı, Trump sosyal medyadan mesaj yayımladı
Protestoların şiddetlenerek devam ettiği ve iki kişinin hayatını kaybettiği İran'da Instagram ve Telegram'a ulaşımın engellendiği duyuruldu. ABD Başkanı Trump konuyla ilgili olarak sosyal medyadan bir mesaj yayımladı.
- star.com.tr
İran Devlet Televizyonu, Ulusal Güvenlik Konseyi'nin aldığı karar doğrultusunda, Instagram ve mesajlaşma uygulaması Telegram'a ulaşımın geçici olarak kısıtlandığını duyurdu.
TRUMP YİNE DURAMADI
Sıklıkla diğer ülkelerin iç işlerine karışması yönünde eleştirilen ABD Başkanı Trump, resmi Twitter hesabından bir açıklama yaparak, İran'daki şiddet olaylarının bütün dünya tarafından takip edildiğini ve İran hükümetinin gösterilere saygı göstermesi gerektiğini söyledi.
İran halkının, hükümetin yolsuzluklarına ve ülkenin varlıkları ile yurtdışındaki teröristlerin finanse edilmesine karşı gerçekleştirdiği barışçıl gösterilerine yönelik haberler geliyor. İran hükümeti, insanların kendilerini ifade etmeleri hakkına saygı göstermelidir. Bütün dünya izliyor.
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