İran'da sosyal medya kısıtlandı, Trump sosyal medyadan mesaj yayımladı Protestoların şiddetlenerek devam ettiği ve iki kişinin hayatını kaybettiği İran'da Instagram ve Telegram'a ulaşımın engellendiği duyuruldu. ABD Başkanı Trump konuyla ilgili olarak sosyal medyadan bir mesaj yayımladı.