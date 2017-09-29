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İran'da sözde referandumu kutlayanlar gözaltına alındı

Irak'ın kuzeyindeki tartışmalı referandumu kutlayan kalabalıktan çok sayıda gösterici gözaltına alındı. Bölgede internetin kesildiği bildiriliyor.

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Türkiye ile birlikte Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) bağımsızlık referandumuna en sert tepki veren ülke olan İran, oylama sonrası sokağa çıkanları pişman etti.
 
Milliyet'in haberine göre; Uluslararası örgütler ve iki Kürt partisinin bildirdiğine göre, kutlamalara katılanlar arasında çok sayıda kişi gözaltına alındı.
 
İran istihbaratı ve polis ekipleri, ilk hedef olarak gösterileri organize edenleri yakaladı. Ekipler, yayınlanan kutlama görüntülerini inceleyerek ederek harekete geçti.
 
Yerel kaynaklar, en az 27 gözaltı olduğunu aktarıyor. Bölgede internetin kesildiği bildiriliyor.
 
Referanduma saatler kala sınırdaki bazı hedefleri bombardımana tutan İran, halihazırda sınır yakınlarında tatbikat yapıyor. Tatbikata İran Devrim Muhafızları ve Ordu birlikleri katılıyor.

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