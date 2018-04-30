Son Dakika Haberleri 30

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İran'da Telegram uygulaması yasaklandı

İran'da Telegram'a erişimin bugün itibarıyla engellendiği bildirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Tahran Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede bugün itibarıyla, Telegram'a erişimin engellendiği duyuruldu.

Açıklamada, Telegram'la ilgili şikayetlerin değerlendirildiği ve söz konusu kararın bu şikayetler doğrultusunda alındığı belirtildi.

Başkent Tahran'daki İran meclisi ve Ayetullah Humeyni'nin mezarına yönelik Haziran 2017'de terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen saldırılar ile aralık ayında onlarca kişinin ölmesiyle sonuçlanan olayların çıkma sebebi olarak gösterilen Telegram'ın, ülkedeki tüm internet hizmeti sağlayıcıları tarafından engellendiği kaydedildi.

Açıklamada söz konusu uygulamanın "şifre kırıcılarla dahi erişimi mümkün olmayacak şekilde kapatılmasına karar verildiği" aktarıldı.

Telegram'ın kapatılma gerekçelerinden birinin "ulusal güvenliği zedelemesi" olduğu vurgulanan açıklamada, uygulamanın rejim muhalifleri, kaçakçılar ve kanun dışı işler yapan kişiler tarafından kullanıldığına işaret edildi.

Açıklamada ayrıca detay verilmeksizin söz konusu uygulamayı yasağa rağmen kullananların cezalandırılacağı kaydedildi.

Meşhed kentinde geçen yıl 28 Aralık'ta bir grup göstericinin, ülkedeki hayat pahalılığı, işsizlik, yolsuzluk gibi sorunları protesto etmesiyle başlayan gösteriler, kısa sürede ülke çapında rejim karşıtı gösterilere dönüşmüştü.

Göstericiler eylemlerini Telegram başta olmak üzere yabancı mobil uygulamalar üzerinden organize etmişti. Telegram, 80 milyon nüfusa sahip ülkede yaklaşık 40 milyon kişi tarafından kullanılıyordu.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinden ilk görüntüler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinden ilk görüntüler

'Yılanların Efendisi' yılan tarafından öldürüldü

'Yılanların Efendisi' yılan tarafından öldürüldü

Kolay gibi görünen çok zor sorular

Kolay gibi görünen çok zor sorular

Türkiye'de hangi il hangi takımı tutuyor

Türkiye'de hangi il hangi takımı tutuyor

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA