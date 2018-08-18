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'İran'da üst düzey yöneticiler de yolsuzluğa karıştı'

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, ülkedeki yolsuzluk olaylarının devletin üst düzey yöneticilerine kadar ulaştığını ve zamanında mücadele edilmediğini söyledi.

  • AA
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İran resmi ajansı IRNA'yı ziyaret eden Cihangiri, ülkedeki ekonomik yolsuzluk olaylarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yolsuzlukla zamanında yeterince mücadele edilmediğini vurgulayan Cihangiri, şunları ifade etti:

"Eğer devlet kurumlarını yolsuzluğa bulaştıranlara karşı zamanında mücadele verilseydi, ülkedeki fesat bu kadar yayılmayacak ve halk da karamsarlığa düşmeyecekti. Ne yazık ki ülkedeki yolsuzluklar engellenmedi ve bazı yetkililer ülkeyi yolsuzluğa bulaştırdı."

İran'da ekonomik yolsuzluk iddiaları uzun süredir ülkenin gündeminde ve yürütme ile yargı erki bu konuda birbirlerini suçluyor.

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