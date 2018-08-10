Son Dakika Haberleri 10

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İran'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi öldü 1 ton uyuşturucu ele geçirildi

İran'ın Pakistan sınırındaki Sistan ve Beluçistan eyaletinde polisin uyuşturucu kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda 2 kaçakçı öldürüldü, yaklaşık 1 ton uyuşturucu madde ele geçirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Sistan ve Beluçistan Vali Yardımcısı Muhammed Hadi Maraşi, güvenlik güçlerinin Seravan ilçesinde uyuşturucu kaçakçılarına operasyon düzenlediğini duyurdu.      
 
Operasyonda polisle çatışmaya giren iki uyuşturucu kaçakçısının öldürüldüğünü aktaran Maraşi, "Operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ile 1 ton uyuşturucu madde ele geçirildi." dedi.      
 
Öte yandan İran basınına yansıyan haberlere göre, Seravan ilçesindeki polis karakolu yakınlarında ses bombası patladı. Patlama can kaybına yol açmazken çevredeki ev ve araçlarda hasar oluştu.      
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Türkiye´den de izlenebilecek gökyüzü şöleni başlıyor

Türkiye´den de izlenebilecek gökyüzü şöleni başlıyor

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Kuşlar yuvalarını nasıl yapıyor

Kuşlar yuvalarını nasıl yapıyor

En sağlıksız besinler açıklandı!

En sağlıksız besinler açıklandı!

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA