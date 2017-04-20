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İran'daki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Ahmedinejad'ın adaylığı men edildi

İran eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmadinejad’in Mayıs ayında yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olması yasaklandı

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19 Mayıs'ta yapılacak 12'nci dönem cumhurbaşkanlığı seçimlerinde son dakika gelişmesi yaşanndı. İran Televizyonu, eski cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın üyeliğinin men edildiğini duyurdu.

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