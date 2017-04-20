İran'daki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Ahmedinejad'ın adaylığı men edildi
İran eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmadinejad’in Mayıs ayında yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olması yasaklandı
19 Mayıs'ta yapılacak 12'nci dönem cumhurbaşkanlığı seçimlerinde son dakika gelişmesi yaşanndı. İran Televizyonu, eski cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın üyeliğinin men edildiğini duyurdu.
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