Son Dakika Haberleri 6

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İran'daki gösterilerde en az 90 öğrenci gözaltına alındı

İran Meclisi Eğitim ve Araştırma Komisyonu Üyesi Mahmut Sadıki, ülkedeki gösteriler sırasında şu ana kadar en az 90 üniversite öğrencisinin gözaltına alındığını belirtti.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İran Meclisi Eğitim ve Araştırma Komisyonu Üyesi Mahmut Sadıki, ülkedeki gösteriler sırasında şu ana kadar en az 90 üniversite öğrencisinin gözaltına alındığını belirtti.
 
Son günlerde yaşanan rejim karşıtı gösteriler ve sokak olaylarına ilişkin İran İşçi Haber Ajansı'na (ILNA) açıklamalarda bulunan Sadıki, olaylar sırasında gözaltına alınan en az 90 üniversite öğrencisinden 10'unun durumunun belirsiz olduğunu ifade etti.
 
Hangi kurum tarafından gözaltında alındıkları belirlenemeyen 10 öğrenci için araştırmalarının devam ettiğini kaydeden Sadıki, "Yükseköğretim Bakanlığından elde ettiğimiz bilgilere göre, gözaltına alınan öğrencilerden birçoğunun gösterilerle bir ilgisi bulunmuyor. Bunların tamamına yakını olay yerlerinden uzak ve bazen evlerinin bulunduğu bölgelerde gözaltına alınmış." dedi.
 
Güvenlik güçlerinin söz konusu uygulamalarının, ortamın daha da gerilmesine neden olacağını vurgulayan Sadıki, gözaltına alınan öğrencilerden 58'inin Tahran'daki farklı üniversitelerde eğitim gördüğünü aktardı.
 
Sadıki, gözaltındaki bazı öğrenciler için geçici tutuklama kararı verilirken, bazılarının da kefaletle serbest bırakıldığı bilgisini paylaştı.
 
İran'daki olaylar, 28 Aralık'ta Meşhed'de bir grup göstericinin, ülkedeki hayat pahalılığı, işsizlik, yolsuzluk gibi sorunları protesto etmesiyle başlamıştı. Kısa sürede rejim karşıtı gösterilere dönüşen protestolar, Tahran, Kirmanşah, Senendeç, Zencan, Şiraz, Kum, Ahvaz, Zahidan, Erak, Hurrem Abad gibi pek çok kente yayıldı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fransız gazeteciye çok sert çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fransız gazeteciye çok sert çıktı

2017 yılında en çok satılan otomobiller belli oldu

2017 yılında en çok satılan otomobiller belli oldu

Bir seferde en çok bonservis ödenen Türk oyuncular

Bir seferde en çok bonservis ödenen Türk oyuncular

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA