İran'daki hükümet karşıtı protestolara destek için Azeriler de sokağa indi

İran'da ekonomik darboğaza tepki olarak başlayan yönetim karşıtı gösteriler sürüyor. Ülkede beşinci günündeki protestolarda 28 kişi hayatını kaybetti. ABD Başkanı Donald Trump ise "İran için değişim zamanı geldi" mesajı verdi.

Perşembe günü İran'ın ikinci büyük kenti Meşhed'de başlayan gösteriler, ülke geneline yayılmış durumda. Ölü sayısı her gün artıyor.

BOZKURT İŞARETLERİYLE SOKAĞA İNDİLER

İran’da hükümet karşıtı gösterilere, Azeri Türkler de katıldı. Doğu Azerbaycan Eyaleti’nde bulunan Maragheh kasabasında bir grup Azeri Türkü, Türkçe sloganlar ve bozkurt işaretleriyle hükümeti protesto etti.

O anlar sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.