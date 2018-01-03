İran'daki rejim karşıtı gösterilere katılan Avrupa vatandaşı gözaltına alındı
İranlı yetkililer, bir Avrupa ülkesinin vatandaşının ülkenin batısındaki Burucerd’deki rejim karşıtı gösterilerde gözaltına alındığını duyurdu.
- Reuters
İranlı yetkililer, bir Avrupa ülkesinin vatandaşının ülkenin batısındaki Burucerd’deki rejim karşıtı gösterilerde gözaltına alındığını duyurdu.
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