İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kasımi, ABD yönetimindeki değişikliklerin Washington'un iç meselesi olduğunu söyledi

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kasımi, başkent Tahran'da düzenlediği haftalık basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Başkan Donald Trump tarafından görevinden alınmasına ilişkin soruya, "ABD'nin iç meselesidir." diye cevap veren Kasımi, Tillerson'un yerine gelen CIA Direktörü Mike Pompeo'nun İran karşıtı söylemlerinin hatırlatılması üzerine, "ABD yönetimindeki değişikliklerin yeni olmadığını, İran için ABD'nin küresel politikalarının ve Tahran'a yönelik yaklaşımlarının önemli olduğunu" ifade etti.

Kasımi, İran'ın ABD'nin izlediği politikalara göre kendi duruşunu ortaya koyduğunu dile getirdi.

Astana süreci

Kasımi, Suriye konulu Astana sürecinin garantör ülkeleri Türkiye, Rusya ve İran'ın dışişleri bakanlarının 16 Mart'ta Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapacağı toplantıya ilişkin ise şunları kaydetti:

"Gelişmeler, her görüşme sonrasında daha da ilerlediğimizi gösteriyor. Görüşmelerin felsefesi, ihtilafları azaltmak ve görüşlerimizi daha da yakınlaştırmak üzerine olacaktır."

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ayrıca Astana'daki toplantının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde 4 Nisan'da İstanbul'da yapılacak Türkiye-Rusya-İran Liderler Zirvesi'ne de hazırlık olacağını aktardı.

Türkiye'nin, Afrin'deki terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ hedeflerine yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Menbiç konusunda ABD ile iş birliği yapacağına ilişkin açıklamaların, Astana görüşmelerini etkileyip etkilemeyeceğinin sorulması üzerine ise Kasımi, "Astana görüşmeleri gibi toplantıların amaçlarından biri de bu konuları gözden geçirip görüş alışverişinde bulunmaktır." ifadesini kullandı.