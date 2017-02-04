İran’dan ABD’ye ‘hazırız’ mesajı

ABD’de Başkanlık görevine Donald Trump’ın gelmesi ile birlikte gerilen Washington Tahran ilişkileri karşılıklı hamlelerle daha ciddi boyutlara varıyor. İran’ın geçen hafta balistik füze denemesinin ardından Washington ardı ardına sert açıklamalar ve yeni yaptırımlarda bulununca Tahran’dan şimdi de ‘hava savunma tatbikatı’ hamlesi geldi. İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri, beş günlük bir hazırlığın ardından Simnan kenti kırsalında ‘Velayet Savunucuları’ adlı hava savunma tatbikatına başladığını duyurdu. Devrim Muhafızları’nın internet sitesindeki açıklamada, İran’ın ‘tehditlere ve küçük düşürücü yaptırımlara’ karşı hazır olduğunu göstermek için tatbikatı düzenlendiği ifade edildi.

TERÖR DESTEKÇİSİ

İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun çeşitli tür ve menzile sahip yerli füze ve radar sistemlerini deneyeceği hava savunma tatbikatı beş gün sürecek ve ülkenin orta kesiminde yer alan Simnan eyaletinde 35 bin kilometrekarelik bir alanda gerçekleşecek. Öte yandan yurtdışına gerçekleştirdiği ilk seyahat turu kapsamında Güney Kore ziyaretini tamamlayarak önceki gün Japonya’nın başkenti Tokyo’ya geçen ABD Savunma Bakanı James Mattis, ev sahibi ülkenin hükümet yeklileriyle yaptığı görüşmelerin ardından düzenlenen basın toplantısında İran’ı hedef aldı. Mattis, “İran söz konusuysa, bu, dünyada terörizmin tek büyük devlet sponsorudur. Görmezden gelmenin faydası yok, reddetmenin faydası yok” sözlerini kullandı. Önceki gün de Başkan Trump İran’ın ateşle oynadığını ifade etmiş, gerekirse İran’a askeri müdahalede bulunulabileceğini söylemişti.

MÜSAMAHA YOK

Askeri hamleler dışında iki ülke arasında ‘yaptırım’ krizleri de yaşanıyor: ABD Hazine Bakanlığı, önceki gün, İran’ın balistik füze programına katkı sağladıkları gerekçesiyle, 13 şahıs ve 12 firma hakkında yeni yaptırım kararı aldı. Washington’ın bu kararından hemen sonra da İran, ABD merkezli şirket ve iş adamlarına yaptırım uygulayacağını duyurdu. İran Dışişleri Bakanlığına ait internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, ABD merkezli şirket ve iş adamlarına İran tarafından yaptırım uygulanacağı belirtildi. Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn “İran’›n ABD’ye ve uluslararası topluma karşı düşmanca ve savaşçı eylemlerine göz yumma günleri artık geride kaldı” dedi.