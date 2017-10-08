İran'dan ABD'ye sert uyarı: ABD'yi DEAŞ ile bir tutarız

İran haber sitesi Mehrnews'in geçtiği habere göre, İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Muhammed Ali Caferi, "Daha önce defalarca açıkladığımız gibi; ABD yeni İran karşıtı yaptırımlarını uygularsa bölgesel askeri üslerini İran füzelerinin sahip olduğu 2 bin kilometre menzilinin dışına taşımalıdır" ifadelerinde bulundu.

Tümgeneral Caferi sözlerini şöyle sürdürdü, "ABD'nin Devrim Muhafızları'nı terör örgütü olarak tanımlaması konusunda ısrarcı olmasına yönelik duyduğumuz bazı haberlerin doğrulanması takdirde, biz de ABD ordusunu Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir tarafında DEAŞ terör örgütüyle aynı konumda değerlendireceğiz." dedi.

Devrim Muhafızları Genel Komutanı, ABD'nin böylesi tartışmaları masaya yatırarak İran'la bölgesel sorunlar üzerinde diyalog yapma çabalarının yanlış olduğunu belirterek, "İran olarak, bölgesel gelişmeleri müzakere masası dışında çözeceğiz, diyalog için herhangi bir konuyla müzakere yapılacak herhangi bir taraf ortada yok artık" şeklinde konuştu.

Amerika'nın davranışını yorumlayan Tümgeneral Caferi, bu ülkenin uygulayacağı yeni İran karşıtı yaptırımların her çeşit etkileşim ihtimalini ortadan kaldıracağını belirtip şöyle dedi: Bu ambargolar bizim için nükleer anlaşmadan aldığımız dersleri tamamlıyor ve bu da ABD ile diyaloğun baskı ve düşmanlık aracı olarak kullanılmasıdır çözüm ve anlaşma vasıtası değil. Ancak ABD bizim Trump'ın davranışlarını birer fırsat olarak kullanıp füze progaramı konusunda büyük atılım kaydedeceğimizi iyi bilmelidir" dedi.