İran'dan ABD'ye uyarı: Tüm seçenekler masada
İran, ABD'nin terör örgütü ilan etmek üzere olduğu Devrim Muhafızları için uyarıda bulundu.
İran'ın dini lideri Ayetullah Hamaney'in üst düzey bir danışmanı, ABD'yi Devrim Muhafızları'nın terör örgütü ilan edilmesine karşı uyardı.
Devrim Muhafızları'nın terör ilan edilmesi durumunda, Tahran yönetimi için "bütün seçeneklerin masada" olduğu belirtildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.