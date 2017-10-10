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İran'dan ABD'ye uyarı: Tüm seçenekler masada

İran, ABD'nin terör örgütü ilan etmek üzere olduğu Devrim Muhafızları için uyarıda bulundu.

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İran'ın dini lideri Ayetullah Hamaney'in üst düzey bir danışmanı, ABD'yi Devrim Muhafızları'nın terör örgütü ilan edilmesine karşı uyardı.
 
Devrim Muhafızları'nın terör ilan edilmesi durumunda, Tahran yönetimi için "bütün seçeneklerin masada" olduğu belirtildi.

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