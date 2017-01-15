Son Dakika Haberleri E-gazete 15Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İran'dan ABD'yle nükleer anlaşma açıklaması

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Arakçi, ABD’yle nükleer enerji konusundaki müzakerelerin sonlandığını ve konunun yeniden açılmasının mümkün olmadığını söyledi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Arakçi, bugün Viyana’daki temaslarından sonra düzenlediği basın toplantısında konuştu. Fars Haber Ajansı’nın haberine göre, “Yeni ABD başkanının istediği kararı verebileceğini ancak nükleer anlaşmanın yeniden müzakere edilmeyeceğini” söyleyen bakan yardımcısı, “ABD ile nükleer müzakerelerimiz bitti. Ne mevcut hükümetle, ne de yeni kurulacak hükümetle siyasi bir müzakereye girmeyiz” dedi. 

Arakçi ayrıca, ABD tarafından İran’a yaptırımların uzatılmasının, yeni bir yaptırım hamlesi olduğunu ve üzerine mutabık kalınan nükleer anlaşmaya aykırı olduğunu vurguladı.

ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın Dışişleri Bakanı adayı Rex Tillerson, geçtiğimiz günlerde İran’la yapılan nükleer anlaşmanın tamamının yeniden gözden geçirilmesi gerektiği çağrısı yapmıştı.

 

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
YSK, referandum için iki tarih belirledi

YSK, referandum için iki tarih belirledi

Linkedin en çok kazanan meslekleri açıkladı

Linkedin en çok kazanan meslekleri açıkladı

Azteklerin şifasını artık dünya tüketiyor

Azteklerin şifasını artık dünya tüketiyor

47 yıl sonra aynı sınıfta buluştular

47 yıl sonra aynı sınıfta buluştular

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA