Son Dakika Haberleri 3

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kasımi: İdlib'deki sorunun çözümü karmaşık

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, İdlib'deki sorunun çözümünün 'karmaşık' olduğunu ve tek bir toplantıyla sonuca ulaşmanın mümkün olmayacağını belirtti.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kasımi haftalık olağan basın toplantısında yaptığı açıklamada, İdlib'deki sorunun çözümünün kolay olmayacağına işaret ederek, "İdlib Suriye devleti muhaliflerinin son mevzisi olma yönünden en karmaşık konularından biridir. " ifadelerini kullandı.

İran yönetiminin Esed rejimine destek vermeye devam edeceğini kaydeden Kasımi, Suriye rejiminin İdlib'deki kararlılığına dikkati çekti.

7 Eylül'deki Tahran zirvesi

Basın toplantısında AA muhabirinin konuya ilişkin sorularını da yanıtlayan Kasımi, Suriye sorununun tek bir toplantıyla çözülebileceği yönündeki düşünceleri mantık dışı olarak nitelendirerek, Türkiye ve Rusya'nın katılımıyla 7 Eylül'de Tahran'da gerçekleştirilecek Suriye toplantısının, ülkede barış ve güvenliğin bir adım öteye taşınmasına yardımcı olabileceğini ifade etti.

Nükleer anlaşmanın korunması konusuna da değinen Kasımi, Avrupa devletlerinin söz konusu anlaşmanın korunması yönünde İran'a sunduğu önerilerin araştırıldığını dile getirdi.

Dışişleri Bakanı Zarif, Şam'da

Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, çeşitli temaslarda bulunmak üzere bugün Suriye'nin başkenti Şam'a gitti.

Zarif'in bir günlük Şam ziyareti kapsamında Beşşar Esed ve Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim ile görüşeceği kaydedildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı´ndan duygu yüklü ´Zafer´ klibi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı´ndan duygu yüklü ´Zafer´ klibi

Uçan taksilerin hizmete gireceği ilk 5 ülke açıklandı

Uçan taksilerin hizmete gireceği ilk 5 ülke açıklandı

YKS yerleştirme sonuçları açıklandı, sosyal medya yıkıldı

YKS yerleştirme sonuçları açıklandı, sosyal medya yıkıldı

Kiraların il ve ilçelerdeki en pahallı ve en ucuz olduğu yerler

Kiraların il ve ilçelerdeki en pahallı ve en ucuz olduğu yerler

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA