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İran'dan İsrail'e nükleer yanıtı: İnsanları kandırıyor

İsrail'in suçlamalarına İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Twitter hesabı üzerinden yanıt verdi ve Netanyahu'nun insanları kandırdığını söyledi.

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İran'ın gizli nükleer silah faaliyetlerine dair ellerinde yeni ve somut deliller olduğunu öne süren Netanyahu, İran'ın nükleer arşivinin kopyalarını ele geçirdiklerini iddia etti.

İsrail lideri, İran yönetiminin daha önce hiç nükleer silah geliştirmeye çalışmadığını savunduğunu, ama ele geçirdikleri yarım ton İran belgesinin geçmiş nükleer silah programlarını kanıtladığını öne sürdü.

İsrail lideri, 'İran yönetiminin daha önce hiç nükleer silah geliştirmeye çalışmadığını savunduğunu, ama ele geçirdikleri yarım ton İran belgesinin geçmiş nükleer silah programlarını kanıtladığını'  söyledi.

'Ele geçirdikleri 100 binden fazla belgenin nükleer anlaşmanın yalanlar üzerine kurulu olduğunu kanıtladığını' ortaya atan Netanyahu, 'ellerindeki belgelerin İran'ın tüm dünyaya yalan söylediğini kanıtladığı' iddiasında ısrar etti.

İRAN: NETANYAHU İNSANLARI KANDIRIYOR

Zarif, Netanyahu'nun 2012 yılında Birleşmiş Milletler'de yaptığı bir konuşmada kullandığı çizime de yer verdiği tweet'inde, "Son Dakika: Yalancı çoban yine iş başında. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki karikatür fiyaskosu da azmini kıramadı. Artık sadece küçük bir kesimi kandırabilirsin." mesajını yazdı.

Cevad Zarif, Trump'ın son karar ile ilgili açıklamasına da ikinci bir paylaşımla yanıt verdi:

"Başkan Trump, anlaşmayı ortadan kaldırmak için Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun çoktan gündeminden çıkmış eski iddiaların üzerine atlıyor. Ne kadar da uygun. Yalancı çoban tarafından dile getirilen bu koordine istihbarat iddiaları 12 Mayıs'ın hemen birkaç gün öncesine denk geldi. Ama Trump'ın kutlamaya başlamaktaki aceleciliği tüm gizliliği ortadan kaldırdı."

PUTİN VE NETANYAHU TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İsrail  Başbakanı Binyamin Netanyahu, telefonda İran'ın nükleer programını görüştü.  Kremlin Basın Merkezinden yapılan açıklamada, İran'ın nükleer programını değerlendiren iki liderin, İsrail istihbaratının "İran'ın nükleer  silah üretmeye çalıştığı" bilgisine ulaştığına yönelik iddiaları da ele aldıkları belirtildi.

Rusya'nın, uluslararası istikrar ve güvenliğin sağlanması için büyük  önem taşıyan "kapsamlı ortak eylem planı" anlaşmasına bağlılığının teyit edildiği  görüşmede, Suriye başta olmak üzere Orta Doğu’da yaşanan son gelişmelerin de  istişare edildiği kaydedildi.

Netanyahu, bugün yaptığı açıklamada, İsrail istihbaratının ulaştığı on  binlerce belgenin, İran'ın nükleer silah üretmeye çalıştığını ortaya koyduğunu  savunmuştu.

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