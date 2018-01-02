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İran'dan kritik IKBY kararı!

İran, IKBY'nin gayrimeşru referandumu sürecinde kapattığı Tamarchin ve Pervez Han sınır kapılarını yeniden açtı

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İran yönetimi ülkenin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile Tamarchin ve Parvez Han sınır kapılarını yeniden açtı.
 
Sınır kapıları, IKBY'nin düzenlediği tartışmalı referandumun ardından kapatılmıştı.
 
IKBY geçtiğimiz günlerde İran ve Türkiye ile olan sınır kapılarını Bağdat yönetiminin kontrolüne bırakmayı kabul etmişti.

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