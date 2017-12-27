İran'dan kritik Kudüs kararı!
İran, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasına tepki olarak, Kudüs'ü Filistin'in 'sürekli' başkenti olarak kabul etti.
İran Meclisi, Kudüs'ün Filistin'in sürekli başkenti olma yasa tasarısını kabul etti.
İran Meclisi Haber Ajansı ICANA'ya göre, İran Meclisi, Kudüs kentinin Filistin'in sürekli başkenti olma yasa tasarısını 207 evet oyuyla onayladı.
Karşı oy kullanılmayan oturumda konuşan Meclis Başkanı Ali Laricani, "Tasarının ABD başkanının Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan ederek Filistin halkı ve Müslümanlara darbe vurmak istediği bir dönemde onaylanması önemlidir." ifadesini kullandı.
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