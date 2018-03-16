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İran: Nükleer anlaşmada yeniden müzakere olmayacak

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, 'Nükleer anlaşma konusunda yeni müzakereler yapmamızın imkanı yok.' dedi.

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Nükleer anlaşmaya imza atan ülke temsilcilerinin katılımıyla Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen "Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu"nun 11'inci görüşmelerine iştirak eden Arakçi, toplantı öncesi İran resmi ajansı IRNA'ya mülakat verdi.

ABD yönetiminden gelen "nükleer anlaşmanın güncellenmesi gerektiği" yönündeki açıklamalara tepki gösteren Arakçi, anlaşmanın yeniden ele alınması için ABD'nin Avrupa ülkeleri ile yaptığı görüşmelerin komisyon çalışmaları dışında olduğunu ve anlaşmayı değiştirme imkanının olmadığını savundu.

Arakçi, nükleer anlaşmanın sonuçlandığını hatırlatarak, "Ek protokol, anlaşma ya da son günlerde sıkça dile getirilen bunun gibi girişimler bizim açımızdan söz konusu olamaz. Nükleer anlaşma konusunda yeni müzakereler yapmamızın imkanı yok." ifadelerini kullandı.

Nükleer anlaşma, İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin beş daimi üyesi ABD, İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin ile Almanya arasında iki yıl süren müzakerelerin ardından, 14 Temmuz 2015'te Viyana'da imzalanmıştı. İran'ın nükleer faaliyetlerinin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) denetimine açılması ve karşılığında yaptırımların kaldırılmasını öngören anlaşma, 16 Ocak 2016'da yürürlüğe girmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la imzalanan nükleer anlaşmanın yeniden düzenlenmesi gerektiğini aksi takdirde ülkesinin anlaşmadan çıkacağını açıklamıştı.

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