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İran Dışişleri Bakanı Zarif: Hiçbir ülke komşularında güvensizlik yaratarak, kendisinde güvenli bir ortam yaratabileceğini düşünmesin

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, kendi ülkesindeki protesto gösterilerini kışkırtmamaları için Ortadoğu’daki ülkeleri uyardı. İsim vermeyen Zarif, “Hiçbir ülke komşularında güvensizlik yaratarak, kendisinde güvenli bir ortam yaratabileceğini düşünmesin” dedi.

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Bugün başkent Tahran’daki bir güvenlik konferansında konuşan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ülkede ekonomik gerekçelerle başlayarak rejim karşıtı protestolara dönüşen gösterilere değindi.
 
Zarif, diğer İranlı yetkililer gibi ülkedeki protestoları yabancı ülkelerin kızıştırdığını iddia etti. İsim vermeyen Zarif, “Hiçbir ülke komşularında güvensizlik yaratarak, kendisinde güvenli bir ortam yaratabileceğini düşünmesin” dedi. Bu tarz çabaların geri tepeceğini öne sürdü.
 
Düzenin Yararını Teşhis Konseyi Genel Sekreteri ve İran Muhafızlar Ordusu Eski Genel Komutanı Tümgeneral Muhsin Rezayi, Cumartesi yaptığı açıklamada İran'daki gösteri planlarının ABD ve Suudi Arabistan tarafından birkaç ay önce Erbil kentinde yapıldığını iddia etmişti. İran'daki gösterilere müdahale ettikleri yönündeki iddialara dün yanıt veren IKBY Başbakanı Barzani, "Kürdistan hükümetinin İran'ın sorunlarında eli yok" demişti.
 
28 Aralık’ta başlayan gösterilerde 21 ölü
 
28 Aralık’ta İran’ın en büyük ikinci kenti Meşhed’de başlayan gösteriler, pek çok kent ve kasabaya yayılmıştı. Bu gösteriler, 2009’daki tartışmalı cumhurbaşkanlığı seçiminden sonraki protestoların ardından en kuvvetli tepki oldu.
 
Gıda fiyatlarındaki artışla başlayan şikâyetler, ilerleyen günlerde Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve ülkenin ruhani lideri Ayetullah Hamaney’in hedef alınmasına kadar uzandı.
 
Pek çok kentte karşılık olarak rejim yanlısı büyük gösteriler de düzenlendi.
 
10 günü aşkın süren protestolarda en az 21 kişi öldürüldü, yüzlerce kişi de gözaltına alındı.
 
Son günlerde gösterilere katılımların azalmasıyla birlikte, İranlı yetkililer “Fitne bitti, dış güçler yenildi” mesajlarını artırdı.(Milliyet)

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