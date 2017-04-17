İran'dan referandum açıklaması: Saygı duyarız

Basın toplantısında konuşan Behram Kasımi, 16 Nisan´da yapılan ve 'evet' ile sonuçlanan anayasa değişikliği halkoylaması için "Bu Türkiye´nin iç meselesi. Bize düşen Türk halkının verdiği karara saygı duymak" ifadelerini kullandı.

İranlı sözcü, referandum sonucunun Ankara´nın bölge politikasını nasıl etkileyeceği sorusuna karşılık, "Bunu bekleyip göreceğiz. Bu konuda acele etmemeliyiz" yorumunda bulundu.