İranlı iş adamından Rusya'ya eleştiri

İran'ın önde gelen reformcu gazetelerinden Şark'a özel mülakat veren Esgeroladi, Tahran ve Moskova arasındaki ticari ilişkiler üzerine değerlendirmelerde bulundu.

İki ülke arasındaki siyasi ve askeri ilişkilerin iyi olduğunu ancak bunun ekonomik ilişkilere yansımadığını dile getiren Esgeroladi, Rusya'nın İran'la ekonomik ilişkilerdeki tutumunun yanlış olduğunu öne sürerek, bu nedenle İranlı iş adamlarının Almanya, Fransa, İngiltere ve Türkiye'yle ticaret yapmaya mecbur kaldıklarını söyledi.

İranlı ünlü iş adamı Esgeroladi, Rusya'nın İran'da yatırım yapmaktan kaçındığını belirterek, "Rusya'ya birçok kez gidip geldik ancak sonuç alamadık." diye konuştu.

İran'ın sivil havacılık alanında hizmet verecek yolcu uçaklarına ihtiyacına da işaret eden Esgeroladi, Rusya'dan almak istedikleri uçakları Moskova yönetiminin satmaya yanaşmadığını belirterek, "Rusya'dan Sukhoi tipi yolcu uçakları almak istiyorduk ancak bize bahaneler öne sürerek satmadılar." dedi.

Aynı zamanda İran-Çin Ticaret Odası Başkanlığını da yürüten Esgeroladi, Çin'in İran'ın en büyük ekonomik partneri olduğunu ifade etti.

Nükleer anlaşmadan sonra yaptırımların kaldırılmasına rağmen İran'ın bankacılık konusundaki sorunlarının çözülmediğini aktaran Esgeroladi, Avusturya gibi birkaç Avrupa ülkesi dışında İran'ın karşılıklı ticaret konusunda bankacılık sorunlarına takıldığını vurguladı.

İran'ın Rusya yerine Avrupa ülkeleriyle ticaretini artırmasının daha uygun olduğu değerlendirmesinde bulunan İranlı iş adamı, ancak bunun siyasi meseleler nedeniyle gerçekleşmediğinden yakındı.

Esgeroladi, bu siyasi meselelerin ne olduğunun sorulması üzerine, "Amerikalılar izin vermiyor. ABD'nin Avrupa bankalarında etkisi var ve Avrupa ülkeleri Rusya'dan daha fazla İsrail'in etkisi altında." ifadelerini kullandı.