İran'dan Suudi Arabistan'a sert tepki: Savaş hayalleri kuruyor ve ne dediğini bilmiyor
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, 'Muhtemelen 10-15 yıl içinde İran'la savaşacağız' diyen Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı sert dille eleştirdi.
Sözcü Kasımi, "Hayali gerçekle karıştıran ve savaş hayalleri kuran bu deneyimsiz, ya savaşın ne olduğunu bilmiyor ya da tarih okumadı veya maalesef akıllı birisine danışmadı" dedi.
Kasımi, Suudi Veliahtı'nın sarf ettiği sözler için 'küstahça ve anlamsız' nitelendirmesinde bulundu.
ABD temasları kapsamında Wall Street Journal'a konuşan Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ''İran'la askeri çatışmadan kaçınmak için bunu başarmalıyız, eğer bunu başaramazsak muhtemelen 10-15 yıl içinde İran'la savaşacağız'' ifadelerini kullanmıştı.
(Sputnik)
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