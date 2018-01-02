İran'dan Trump'a cevap: Aşağılayıcı ve işe yaramaz tweetler göndererek vaktini harcayacağına kendi ülkesindeki iç sorunları görsen iyi olur

Trump, hükümet karşıtı eylemlerin sarstığı İran'a Twitter'dan yüklenmeyi sürdürüyor.

ABD Başkanı bugün attığı İran'a ilişkin son tweetde "Nihayet İran halkı gaddar ve yozlaşmış İran rejimine karşı hareket ediyor. Başkan (Barack) Obama'nın aptalca onlara verdiği paralar terörizme ve onların ceplerine gitti. İnsanlar çok az gıdaya ve büyük bir enflasyona sahip ve insan hakları yok. ABD izliyor!" ifadelerini kullandı.

'İŞE YARAMAZ VE AŞAĞILAYICI TWEETLER GÖNDEREREK VAKTİNİ HARCAYACAĞINA…'

İran'dan ise Trump'a hızlı bir yanıt geldi. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Behram Kasımi, Trump'a kendi ülkesindeki 'açlar ve evsizlere' odaklanması tavsiyesinde bulundu.

Kasımi "Diğer ülkeler ile ilgili aşağılayıcı ve işe yaramaz tweetler göndererek vaktini harcayacağına her gün onlarca kişinin öldürülmesi ve milyonlarca evsiz ve aç insanın varlığı gibi kendi ülkesindeki iç sorunları görse iyi olur" dedi.

Geçen sene Trump'ın İranlılar'a yönelik seyahat yasağı uygulamasına atıf yapan Kasımi İranlılar'ı 'terörist ulus' olarak niteleyen Trump'a ülkede destek olmadığını vurguladı.