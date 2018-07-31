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İran'dan Trump'ın görüşme talebine resmi yanıt:

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yle ön koşulsuz görüşmeye hazır olduğunu açıklayan ABD Başkanı Donald Trump'a, İran'dan resmi yanıt geldi.

  • DHA
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, yazılı açıklama yaparak, "Müzakere yapmak için bazı şartlar gerekiyor, Sayın Trump ve ABD yetkililerinin konuşma ve davranışlarında şimdiye kadar bunu göremedik" ifadelerini kullandı.
 
İranlı Sözcü açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
 
ABD Hazine Bakanlığı yetkilileri ülke ülke gezip, İran'la ticaret yapılmaması için bu ülkelere baskı uygularken, Trump, sözlerinin gerçek bir iradeden kaynaklandığını ve halkı aldatmaya yönelik olmadığını İran halkına nasıl kanıtlayabilir? İran İslam Cumhuriyeti, pratikte mantık ve diyalogdan yana olduğunu, verdiği taahhüdün arkasında olduğunu kanıtlamıştır. Acaba uluslararası tüm kuralları çiğneyip herhangi bir gerekçe olmadan İran'la yaptığı nükleer anlaşmadan ayrılan ABD bunu nasıl kanıtlayacak?
 
Müzakere için 'uluslararası yükümlülüklere bağlılık ve karşılıklı saygıya' ihtiyaç olduğunu da söyleyen Kasımi,  "ambargo" ve "baskının" bunun tam tersi olduğunu vurguladı.
 

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